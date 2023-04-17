S&P uyardı: Türkiye'de bankacılık krizi kapıda!
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türk bankacılık sektörüne ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'nin küresel likidite değişikliklerine karşı potansiyel olarak kırılgan ekonomiler olduğunu belirtildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı.
S&P analistleri raporda "Türk bankalarının artan risk iştahsızlığına, küresel likidite azalmasına ve yüksek finansman şartlarına karşı kırılgan olduklarını değerlendiriyoruz" dedi.
"EKONOMİK DENGESİZLİKLERLE KARŞI KARŞIYA"
Raporda, Türk bankalarının son yıllarda konut fiyatlarındaki yükseliş, aşırı genişleyici para politikası gibi ekonomik dengesizliklerle karşı karşıya olduğu vurgulandı.
SORUNLU KREDİ ORANI ARTABİLİR
S&P, 2023'te Türk bankalarının kredi zararlarının 2022'deki yüzde 2,8 seviyesinden yüzde 3,2'ye yükseleceğini, 2022 sonunda yüzde 2,2 olan sorunlu kredi oranının yüzde 4-5 aralığında gerçekleşeceğini öngördü.
Kaynak: Gerçek Gündem
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