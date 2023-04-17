Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında Türk-İş ve Hak-İş heyetlerini makamında kabul etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olduğunu açıkladı.

"KAMU KOORDİNASYON KURULUNA DANIŞACAĞIZ"

Atalay, hükümetin yeni teklifi için "Önemli bir gelişme, küçümsenmeyecek bir gelişme. Kamu koordinasyon kuruluna danışacağız" dedi.

"YÜZDE 40'I GEÇELİM İSTİYORUZ"

Atalay, kamu işçilerinin yarıya yakınının ücretinin taban ücret düzeyinde olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkartılması güzel ama bizim için yeterli değil. Toplumun alım gücüyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Bizim görevimiz, temsil ettiğimiz insanların alım gücünü artırmak. Gayretimiz bu yönde. Bugün gelen teklifi küçümsemiyorum ama yüzde 40'ı bir geçelim istiyoruz."

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ NEYDİ?

Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.

İŞÇİ NE İSTİYOR?

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret. Öte yandan mayıs ayına kalmadan toplu sözleşme sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem