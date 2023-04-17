AKP'nin ekonomi planı tutmadı, bütçe patladı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

Bu gelişmelerle birlikte Merkez Bankası'nın kur krizini tetikleyen faiz indirimi enflasyonist baskıyı artırdı. Enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişelerle yükselişe geçen dolar/TL, 19 TL bandını aşarken, yıllık enflasyon rekor seviyeye yükseldi.

EK BÜTÇE EKLENDİ

Bu gelişmeler sonrası enflasyonist baskı daha da artarken TBMM'ye getirilen kanun teklifi ile Haziran 2022 tarihinde 'enflasyon' vurgulu 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ek bütçe eklendi.

2023'ÜN İLK ÜÇ AYINDA BÜTÇE AÇIĞI 250 MİLYAR TL

Merkezi yönetim bütçesine eklenen ek bütçe sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, merkezi bütçe 2023 mart ayında 47,2 milyar TL açık verdi. 2023’ün ilk üç ayında toplam bütçe açığı 250 milyar TL’ye ulaştı.

2023 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 334 milyar TL, bütçe gelirleri 286,8 milyar TL ve bütçe açığı 47,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 289 milyar TL ve faiz dışı açık 2,1 milyar TL oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem