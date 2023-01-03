Yılın son enflasyon rakamları sonrası dolarda son durum

TÜİK'e göre, enflasyon aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, yıllık enflasyon oranını yüzde 137,55 olarak açıklarken, aylık artış yüzde 5,18 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL, sınırlı yükseliş kaydederek 18,72 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

Aynı saatlerde Euro ise, 20,03 TL seviyesinde işlem görmeye devam etti.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

TCMB'nin, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' sonuçlarına göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,78 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,35'ten 22,77'ye geriledi.

Kasım ayı anketinde ise bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem