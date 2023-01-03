ENAG, Aralık ayı enflasyonunu açıkladı!
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yıllık enflasyon oranını yüzde 137,55 olarak açıkladı. ENAG'a göre aralık ayında enflasyonda aylık artış ise, yüzde 5,18 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı aralık ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 5,18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 137,55 olarak gerçekleşti.
EN AZ AYLIK ARTIŞ ULAŞTIRMADA
ENAG'a göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,56 ile ulaştırmada gerçekleşti.
EN FAZLA AYLIK ARIŞ ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLERDE
En fazla yükseliş ise, yüzde 19,72 ile çeşitli mal ve hizmetler kaleminde gerçekleşti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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