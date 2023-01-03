Giyim sektöründen 'özel kur' talebi

Artan maliyetlerden dolayı zorlanan giyim ve tekstil sanayicileri, Bakan Nebati'den 'özel kur' talep etti.

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Giyim sektöründen 'özel kur' talebi

Artan maliyetler ve daralan dış taleple rekabette zorlandıklarını söyleyen giyim ve tekstil sanayicileri, özel kur taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye iletti.

Ekonomim gazetesinde yer alan habere göre; yüksek enerji maliyeti ve artan asgari ücret nedeniyle rakip ülkelerle rekabette zorlanmaya başladığını söyleyen Türkiye hazır giyim ve tekstil sektörü, bu yıl etkisi daha da artması beklenen durgunluk nedeni ile çözüm arayışına girdi.

Bu kapsamda geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile bir araya gelen her iki sektörden önemli temsilciler, EYT düzenlemesi, asgari ücret ve enerji maliyetleri ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini bakanlık yetkilileriyle paylaştı.

Görüşmede gündeme gelen konulardan biri de “özel kur uygulaması” teklifi oldu. Söz konusu teklife göre firmaların ihracat gelirlerinin işçilik ve enerji maliyetlerine denk gelen yüzde 50’lik kısmının yüksek kurdan faydalanması şeklinde olacak. Bakanlığın bu konuda çalışma yapacağı dile getirildi.

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