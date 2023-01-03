TÜİK, yılın son enflasyon rakamlarını duyurdu: Beklentilerin altında geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, enflasyon aralık ayında aylık bazda yüzde yüzde 1,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

Üretici enflasyonu ise 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 97,72 , bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 128,47 artış gösterdi.

YILLIK ARTIŞ EN AZ GİYİM VE AYAKKABIDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu.

YILLIK ARTIŞ EN ÇOK KONUTTA

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu.

AYLIK ARTIŞ EN AZ ULAŞTIRMADA

Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup eksi yüzde 4,14 ile ulaştırma oldu.

YILLIK ARTIŞ EN ÇOK SAĞLIK GRUBUNDA

Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,91 ile sağlık oldu.

BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyordu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin anketine göre, 15 kurumun medyan beklentisi Aralık ayında TÜFE’nin aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 67 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 66,80 seviyesinde bulunuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem