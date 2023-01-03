TÜİK enflasyonu açıkladı: Memur ve emeklinin alacağı maaş zammı belli oldu
TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı da belli olmuş oldu.
TÜİK tarafından beklenen açıklama yapıldı. Aralık ayı enflasyon oranı beklentiler civarında, aylık 1.18 olarak açıklandı. Böylece memur ve emeklinin alacağı 2023 zammı da belli olmuş oldu.
Memurlar toplu sözleşme gereğince Ocak ayında zaten yüzde 8 zam alacaktı. Daha önceki 6 aylık dönemde de yüzde 7 zam almışlardı. Ocak 2023 zammı bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla netleşmiş oldu.
Toplu sözleşme ile gelen zam oranına yılın son 6 ayında oluşan enflasyon farkı da eklenmiş oldu. Temmuz-kasım döneminde beş aylık enflasyon yüzde 14,05 olmuştu. Aralık ayı enflasyon rakamının da eklenmesiyle birlikte Ocak 2023 için yapılacak kesinleşen zam oranı 1.18 oldu. Böylece memur ve emeklilere yapılacak resmi zam oranı yüzde 15.23 olarak hesaplandı.
Memur ve memur emeklileri şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak resmi zam oranını bekliyor. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılan yüzde 54.5 oranındaki zammın memur ve emekli maaşlarına da yansıtılmasını istiyor.