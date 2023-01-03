TÜİK enflasyonu açıkladı: Memur ve emeklinin alacağı maaş zammı belli oldu

Toplu sözleşme ile gelen zam oranına yılın son 6 ayında oluşan enflasyon farkı da eklenmiş oldu. Temmuz-kasım döneminde beş aylık enflasyon yüzde 14,05 olmuştu. Aralık ayı enflasyon rakamının da eklenmesiyle birlikte Ocak 2023 için yapılacak kesinleşen zam oranı 1.18 oldu. Böylece memur ve emeklilere yapılacak resmi zam oranı yüzde 15.23 olarak hesaplandı.