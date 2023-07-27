Merkez Bankası, enflasyon tahminini keskin yükseltti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu sunumunda açıklamalarda bulundu.

Kredilere ilişkin açıklamalarda bulunan Erkan, "Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve almaya devam edeceğiz" dedi.

ENFLASYON MESAJI

Yüksek seyreden enflasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Erkan, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Kur ve mali tedbirler nedeniyle enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON TAHMİNİ

Erkan, "2023 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,8'den yüzde 33'e yükseltildi. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15 oldu" dedi.

GIDA ENFLASYONU

2023 yıl sonu gıda enflasyon tahmini paylaşan Erkan, "Yıl sonu gıda enflasyon tahmini yüzde 27,92'den yüzde 61,5'e çıktı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, TCMB 2023 ortalama ham petrol fiyat tahmini 78,1 dolardan 79,4 dolara çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem