Motorine zam geliyor! 35 lirayı aşacak

Motorin grubunda 1,45 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. Fiyat artışıyla birlikte motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.

Motorine zam geliyor! 35 lirayı aşacak

Akaryakıt fiyatlarındaki zam dalgası devam ediyor. 25 Temmuz'da benzine, 26 Temmuz'da ise otogaza zam geldikten sonra, motorinde de yeni bir zam bekleniyor.

Motorin grubunda 1,45 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 33,87 liradan satılıyor. Beklenen zam pompaya yansırsa motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.

Benzinin litresi ise ortalama 36,05 satılıyor.

İstanbul'da motorinin litresi, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önce 20 liranın altındaydı.

Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybı ve temmuz ortasında getirilen ÖTV artışıyla beraber motorinin litre fiyatı, 2 ayda 17 liraya yakın zamlandı.

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