Tüp fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyatlar

30 Haziran'da gelen zammın ardından tüp fiyatlarına bir zam daha geldi.

Tüp fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyatlar

Son zammın üstünden 1 ay geçmeden tüp fiyatlarına bir kere daha zam geldi. 12 kiloluk ev tüpünün fiyatı zam öncesinde 440 TL iken, zamla birlikte güncel fiyatı 480 TL'ye kadar çıktı.

Zam sonrası güncel fiyatlar ise şöyle:

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 95,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 480,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 480,00 Türk Lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 86,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 435,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 877,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.632,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 1.785,00 Türk Lirası

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 86,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 435,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 877,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.632,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 1.785,00 Türk Lirası

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