Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Faizler böylece 2022’den beri 11. kez artırıldı ve 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed faiz kararını açıkladı

Fed enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına yükseltti. Faizler böylece Ocak 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de 25 baz puanlık artış olması yönündeydi.

Fed 15 ay süren sıkılaşmanın ardından enflasyonda yavaşlama sinyalleriyle Haziran toplantısında oybirliğiyle faizleri değiştirmeme kararı almıştı. Başkan Jerome Powell, gelecek toplantılarda yetkililerin daha fazla faiz artışını uygun gördüğü mesajını vermişti.

ABD’de son açıklanan Haziran ayı enflasyonu yıllık yüzde 3 olarak 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Etiketler
FED Faiz
Kevin Spacey, cinsel saldırı davasında beraat etti Kevin Spacey, cinsel saldırı davasında beraat etti
Çiçek bu teknikle coşuyor. Ölen çiçek canlanıyor! Ve bol bol çiçek açıyor. Dibine dökün... Çiçek bu teknikle coşuyor. Ölen çiçek canlanıyor! Ve bol bol çiçek açıyor. Dibine dökün...
Mayasız poğaça pişirmek bu kadar kolaymış. Lezzeti ikiye katlanacak ve hiç bayatlamayacak Mayasız poğaça pişirmek bu kadar kolaymış. Lezzeti ikiye katlanacak ve hiç bayatlamayacak
Gettolaşmış mahallede bir gün: Suriyeliler mutlu, ya Sultanbeyliler? Gettolaşmış mahallede bir gün: Suriyeliler mutlu, ya Sultanbeyliler?
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum' İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum'
Tapu mirasçısı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni gelişme Tapu mirasçısı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni gelişme
Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu 'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu
Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın