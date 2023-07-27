Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 26,9530 liradan alınan dolar, 26,9550 liradan satılıyor. 29,8940 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,8960 lira olarak belirlendi.

Seçimlerin ardından yükselişe geçen doların dün satış fiyatı 26,9530 lira, euronun satış fiyatı ise 29,8290 lira olmuştu.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilirken, analistler, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de 2. çeyrek büyüme ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.800 ve 6.900 seviyelerinin direnç, 6.700 ve 6.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlemişti.

Geçen yılın mart ayından bu yana her toplantıda politika faizini artıran Fed, geçen ay bu adımlarına ara vererek politika faizini sabit bırakmıştı. Dünkü temmuz toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselten Fed, böylece politika faizini 31 Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış oldu.