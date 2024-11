IMEI Kayıt Ücreti 2025 Yılı Zam Oranı Belli Oldu

Son dakika: Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarı 2024 yılında 31 bin 692 iken, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak. Bugün açıklanan Yeniden Değerleme Oranı’nda (YDO) zamlanan IMEI kayıt ücreti 2025 tutarı belli oldu.

İŞTE 2025’TE ÖDENECEK RAKAM

2015 yılın 131,50 TL, 2018’de 500 TL, 2019’da 1.500 TL, 2020’de 1.838,70 TL, 2021 yılında 2.006,20 TL, 2022 yılında 2.732,40 TL artan IME kayıt ücretleri 2023 yılında önce 6.091,30 TL olmuş ardından yurt dışından telefon getirmelerde patlama yaşanınca 20.000 TL’ye yükseltilmişti. 2024 yılı için yurt dışından telefon getirenler ise 31.692 TL ödüyordu. 2025 YDO ile zamlanan IMEI kayıt ücreti 45.614 liraya yükseldi.

IMEI NEDİR?

Her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında IMEI numarası yüklenmektedir. IMEI numarası her bir cihazın kimlik numarası olup tek ve benzersizdir ve 15 haneden oluşur. Ancak günümüzde bir IMEI numarasını farklı bir telefona kopyalayarak her iki telefonunda kullanılmaz hale getirilmesi mümkün. Cep telefonda *#06# tuşlayarak telefonun seri numarasını (IMEI numarası) tespit edilebilir. Kısaca mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya IMEI adı verilmektedir.