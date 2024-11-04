KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: Ev sahibi ve Kiracılar Dikkat! Enflasyon Rakamları ile Kasım Ayı Zam Oranı Belli Oldu

Son dakika haberi… 12 aylık TÜFE ortalamasına göre 2025 Kasım kira artış oranı belli oldu. TÜİK’in verilerine göre Ekim ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 48,58 oldu. Böylece Kasım ayı kira zammı enflasyon rakamları ile netleşti.

KASIM 2024 KİRA ZAM ORANI NE OLDU?

Geçtiğimiz ay açıklanan Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 63,47 olmuştu. Bu ay ise zam oranı yüzde 62,02'ye geriledi.

KASIM 2024 ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

• Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2024

• Örnek rakam: 15.000 TL

• Artış Oranı: % 62,02

• Kira Artış Tutarı: 9.303 TL

• Aylık Kira Tutarı: 24.303 TL