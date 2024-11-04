Haftanın İlk Günü Dolar ve Euroda Yükseliş Tam Gaz!
Haftanın ilk işlem günü İstanbul serbest piyasada dolar 34,3420 liradan, euro 37,4730 liradan başlangıç yaptı. Döviz kurunda bugün ivme yukarı yönlü hareket ediyor.
Vatandaşın en yaygın kullandığı yatırım araçlarından dolar ve euronun gidişatı sıkı takip ediliyor. Döviz kuru, enflasyon verilerinin açıklanacağı 4 Kasım 2024 Pazartesi gününe yükseliş eğilimiyle başladı.
Haftanın ilk işlem günü serbest piyasada 34,3400 liradan alınan dolar, 34,3420 liradan satılıyor. 37,4710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,4730 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,3360 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3300 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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