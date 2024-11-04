Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Piyasada gözler ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçiminden çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Cuma günü ise TCMB enflasyon raporunu paylaşacak. Hareketli günlerin yaşanacağı haftaya altın temkinli başladı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

İşte altın fiyatları:

Gram altın 3,027 TL

Çeyrek altın 5,076 TL

Yarım altın 10.121 TL

Cumhuriyet altını 20.625 TL

ONS altın 2,738 dolar