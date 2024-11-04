ENAG Ekim Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

Türkiye’nin gözü bugün açıklanacak enflasyon verilerindeyken, ilk açıklama Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'dan (ENAG) geldi.

ENAG’ın açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 artarken yıllık enflasyon yüzde 89,77 oldu.

Verilere göre, alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 10,38 ile 'ulaştırma' grubunda olurken, onu yüzde 8,63 oranla 'haberleşme' grubu izledi.

Giyim ve ayakkabı grubunda ise enflasyon oranı yüzde 7,97 olarak gerçekleşti.