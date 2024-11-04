Bugün Açıklanıyor... Gözler Ekim Ayı Enflasyon Rakamlarında

Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen ekim ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Açıklanacak rakamlarla, 2024 yılı kira artış oranları ve piyasanın yönü netleşecek.

EKİM ENFLASYONU İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans’ın ekonomistler arasında gerçekleştirdiği ankete göre, ekim ayı enflasyon beklentisi ortalama %2,46 olarak belirlendi. Bu öngörüye göre, yıllık enflasyon %47,98 seviyesine gerileyebilir. Beklentiler %2 ile %2,75 arasında değişiyor.

KİRA ARTIŞ ORANLARI GÜNCELLENECEK

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, TÜFE'ye göre belirlenecek kira artış oranları da ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar için netleşmiş olacak.

EYLÜL ENFLASYON ORANLARI NASILDI?

Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre %2,97, yılbaşından itibaren ise %35,86 artış göstermişti. Yıllık enflasyon %49,38 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA