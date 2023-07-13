Gram altın rekor tazeledi!

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

"ŞAHİN" ADIMLARA SON VERECEĞİ ÖNGÜRÜLERİ GÜÇLENDİ

Böylece para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı bin 652 liradan işlem görerek rekor kırdı.

ALTININ ONS FİYATINDA YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3 ile 8 Haziran'dan bu yana en güçlü artışını ortaya koyarken, yeni günde önceki kapanışa paralel 1.957 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem