Ekonomik kriz tüm yurdu sardı: Bir ayda 200 bin kişi muhtaç kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Haziran 2022’de tanıtılan Türkiye Aile Desteği Programı’na yönelik veriler, Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Program kapsamında maddi yardım yapılan hane sayısı 4 milyona dayandı. Yardım ile ayakta kalabilen hane sayısı ise yalnızca bir ayda 200 bin arttı.

Türkiye Aile Desteği Programı Haziran 2022’de uygulamaya konuldu. Program kapsamında, yoksul hanelere gelirlerine göre 850 TL ile bin 250 TL arasında destek verileceği bildirildi. Programın uygulamaya konulduğu Haziran 2022’de, 2,5 milyon hanenin desteklerden yararlandığı belirtildi.

ÇARPICI ARTIŞ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, iktidar eliyle yaratılan ve önlenemez hale gelen ekonomik kriz, program kapsamına alınan hane sayısında da çarpıcı artışa yol açtı. Haziran 2022’de 2,5 milyon haneyi kapsayan programdan yararlanan hane sayısı, Aralık 2022’de 3 milyon ile ifade edildi. Gelirine göre, bin 250 TL’ye kadar destek sağlanan hane sayısı Haziran 2023’te ise 3,5 milyon olarak kayıtlara geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında yardım edilen hane sayısı, Temmuz ayı itibarıyla 3,7 milyona fırladı. Haziran’dan Temmuz ayına 200 bin artan yardım alan hane sayısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, ‘övünç’ kaynağı oldu. Programla ilgili açıklama yapan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz” sözleriyle giderek derinleşen yoksulluğun üzerini örttü.

Türkiye Aile Desteği Programı ile yardım edilen hane sayısı, bazı aylara göre şöyle:

Haziran 2022: 2,5 milyon hane,

Aralık 2022: 3 milyon hane,

Haziran 2023: 3,5 milyon hane,

Temmuz 2023: 3,7 milyon hane…

HANE BAŞINA BİN 250 TL

Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi haneler, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre en fazla 12 aylık süre boyunca maddi olarak destekleniyor. Kişi başına düşen aylık gelirin 450 TL ve altı olduğu hanelerde yardımlar, hane başına bin 250 TL olarak yapılıyor. Kişi başına gelirin 450 TL ve üzeri olduğu hanelere ise 911 TL tutarında maddi destek sağlanıyor.