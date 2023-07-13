EYT'de maaş bağlanan kişi sayısı açıklandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, emeklilikte yaşa takılan kaç kişiye aylık bağlandığını açıkladı.

EYT'de maaş bağlanan kişi sayısı açıklandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AKP'nin 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin Genel Kurul görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı

Muş, aylığı bağlanan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruya şöyle cevap verdi: "SGK tarafından, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihi itibariyle yoğun bir müracaat yapıldı. Oradaki personel ilave çalışmak durumunda kaldı. Bugüne kadar 1,9 milyon başvuru alınmıştır.

Bunlar hem kuruma hem de e-Devlet üzerinden olmak üzere, mükerrer başvurular buna dahildir. Bazı vatandaşlarımız iki kez başvurmuşlar… Bugün tarihi itibariyle toplamda 1,6 milyon vatandaşımızın aylık bağlanma işlemleri ve sigortalar bilgilendirilmiştir."

Etiketler
EYT
Erdoğan imzaladı: Pasaport harçlarına yüzde 50 zam Erdoğan imzaladı: Pasaport harçlarına yüzde 50 zam
Sağlığınızdan olmayın. Yumurta kaynatırken bilmeniz gereken tüyo... Lezzeti kaçıp gidiyor Sağlığınızdan olmayın. Yumurta kaynatırken bilmeniz gereken tüyo... Lezzeti kaçıp gidiyor
Börek çıtır çıtır olsun istiyorsanız asla atlamamanız gereken tüyo! Böreğin lezzetli katlıyor... Börek çıtır çıtır olsun istiyorsanız asla atlamamanız gereken tüyo! Böreğin lezzetli katlıyor...
CHP'den 'asgari ücret 4 ayda bir yenilensin' teklifi CHP'den 'asgari ücret 4 ayda bir yenilensin' teklifi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber: Organ nakli bekliyor Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber
Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Paylaştığı pozla gündem oldu Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Paylaştığı pozla gündem oldu
15 Temmuz'un kritik ismi: 'Darbe girişiminden 5-6 ay önce 'Dilekçeni yaz, birlikten defol git' dedim' 'Darbe girişiminden 5-6 ay önce 'Dilekçeni yaz, birlikten defol git' dedim'
Emekliler için düşünülen zam oranı kritik görüşmeden önce ortaya çıktı Emekliler için düşünülen zam oranı kritik görüşmeden önce ortaya çıktı
İslam Memiş altın için rakam verdi: Beklemeye geçmiştim, değerlendireceğim İslam Memiş altın için rakam verdi: Beklemeye geçmiştim, değerlendireceğim