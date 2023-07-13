Dolar/TL'de yukarı yönlü hareket sürüyor!

Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon ile mücadelenin öncelik haline getirilmesi sonrası vergi artışı ve sıkılaştırma ihtiyacının artıp artmayacağı ilişkin belirsizlikler piyasalar tarafından yakından izlenirken dolar/TL yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

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Dolar/TL'de yukarı yönlü hareket sürüyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının üç temel bileşeninin, mali disiplinin yeniden tesisi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve yapısal reformlar olduğunu bildirdi.

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 26,1459'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,17 seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ SON ÜÇ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Öte yandan ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ülke ekonomisinde yumuşak iniş yapılabileceği ihtimallerini öne çıkarmaya devam ediyor.

Banka'nın sıkılaştırıcı para politikalarında sona yaklaştığına yönelik fiyatlamaların öne çıkmasıyla risk iştahının artmaya devam etti.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi ise düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyarak 100,4 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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