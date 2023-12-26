Dolar/TL'de bir rekor daha!

Enflasyonla birlikte TL, eylül başından bu yana zaman zaman hafiflese de devam eden günlük sınırlı değer kaybını bugün de sürdürdü.

Piyasalarda öne çıkan enflasyon endişesiyle dolar/TL, dün önceki kapanışını 29,15 TL'den kapatmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,32 TL'nin üzerini görerek rekor kırdı.

GÖZLER TBMM'DE

Ayrıca yurt içi piyasalarda bugün gündemin ilk sırasında TBMM Dışişleri Komisyonu'nun oturumu yer alıyor. Oturumun gündem maddeleri arasında İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü de yer alıyor. Komisyon oturumunun 15.00'da başlaması bekleniyor.

YÖN ARAYIŞI ÖNE ÇIKTI

Öte yandan küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle yön arayışı öne çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem