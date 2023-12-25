Uzmanı açıkladı: Euro, dolar ve altının yönü neresi?
Ekonomist Barış Soydan, 2024 yılında Euro, dolar ve altının yönüne ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Soydan, "İşler beklendiği gibi gider, kara kuğular ortaya çıkmazsa…" diyerek, tasarruf araçlarına ilişkin verileri işaret etti.
Enflasyonla mücadele kapsamında yılın ilk yarısında şahin adımların görüldüğü 2023, güvercin beklentilerin güç kazanması ve gelecek yıl faiz indirimlerinin mart ayında ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından başlatılabileceği yönündeki öngörülerle tamamlanıyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta yüzde 85 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağı tahmin edilirken, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın adımları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Bu gelişmelerle ABD ve Avrupa'daki piyasaların neredeyse tamamı Noel tatili nedeniyle bugün kapalı kalırken; dolar/TL, 29,29 TL seviyesinde işlem görmeye başladı. Euro TL ise zirvenin hemen altında 32,12 TL bandında işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından bin 932 lira seviyesinde bulunuyor.
2024'TE ALTIN, DOLAR VE EURO'NUN YÖNÜ NERESİ?
Piyasalarda yılın sonuna gelinirken Ekonomist Barış Soydan, 10Haber'de; "2024’te altın, dolar ve euro" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Euro, dolar ve altının yönüne ilişkin Soydan, "Öyle görünüyor ki 2024, büyük merkez bankalarının parasal sıkılaştırmayı bitirip faiz indirimlerine başlayacağı yıl olacak. Bunu Fed (Amerikan Merkez Bankası) ilan etti bile" dedi.
ALTININ YÖNÜ NERESİ?
Bu gelişmelere atıfta bulunan Soydan, "Fed faiz indirimlerine başladığında veya başlama sinyali verdiğinde altın güçleniyor. Nitekim Fed’in bu yöndeki sinyalleriyle ons altın bu yıl ortasında gördüğü 1800 dolardan tırmanışa geçerek 2050 dolara kadar geldi (Hatta geçen haftalarda çok kısa bir süre için 2150 doların da üzerine çıktı.) Bu yükseliş daha faiz indirimleri başlamamışken, Fed sadece sinyal vermişken gerçekleşti. Bir de faiz indirimleri başlayınca altın kim bilir nereye gidecek… Öte yandan altını destekleyen bir gelişme daha var, o da merkez bankalarının altın alımları. Dünya yeniden çift kutuplu bir gezegene dönüşmüş durumda" dedi.
EURO'NUN YÖNÜ NERESİ?
Euro'ya ilişkin ise Soydan, "Fed’in faiz indirimlerinin daha önce (martta), Avrupa Merkez Bankası’nın ise yılın ikinci yarısında (muhtemelen yaz aylarında) başlayacağı düşünülüyor. İşte bu beklenti euroyu dolar karşısında güçlendiriyor. Şu anda 1.10’da olan euro/dolar paritesinin yeniden 2022 başındaki 1.15’e yükselmesi sürpriz olmayacak" ifadelerini kullandı.
DOLARIN YÖNÜ NERESİ?
Dolar kuruna ilişkin Soydan, "2024'te ya bir yerde savaş patlar
ve onun etkisiyle petrol fiyatları bir anda tırmanışa geçerse mesela? O zaman enflasyon da tırmanışa geçeceği için Fed’in faiz indirimleri yalan olur, belki de yeni faiz artırımları gündeme gelir. Veya ya Avrupa’nın bazı ülkelerinde görülen durgunluk daha da derinleşirse? O zaman da Avrupa Merkez Bankası’nın daha sıkı duruş söylemi yalan olur, Fed’den önce faiz indirimleri başlayabilir. Bu da doların euro karşısında yeniden yükselişe geçmesini getirir" dedi.
"2024'TE ALTIN VE EURO YÜKSELECEK"
Son olarak Soydan, "Özetleyelim, normal şartlarda 2024’te altın ve euro yükselecek ama dünya normal bir dünya değil" ifadelerini kullandı.