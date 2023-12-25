Uzmanı açıkladı: Euro, dolar ve altının yönü neresi?

ALTININ YÖNÜ NERESİ?

Bu gelişmelere atıfta bulunan Soydan, "Fed faiz indirimlerine başladığında veya başlama sinyali verdiğinde altın güçleniyor. Nitekim Fed’in bu yöndeki sinyalleriyle ons altın bu yıl ortasında gördüğü 1800 dolardan tırmanışa geçerek 2050 dolara kadar geldi (Hatta geçen haftalarda çok kısa bir süre için 2150 doların da üzerine çıktı.) Bu yükseliş daha faiz indirimleri başlamamışken, Fed sadece sinyal vermişken gerçekleşti. Bir de faiz indirimleri başlayınca altın kim bilir nereye gidecek… Öte yandan altını destekleyen bir gelişme daha var, o da merkez bankalarının altın alımları. Dünya yeniden çift kutuplu bir gezegene dönüşmüş durumda" dedi.