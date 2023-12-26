'Mehmet Şimşek dertli' iddiası: 'Kredi kartı taksitlerine karşı yeni adımlar atılabilir'

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son dönemde sarf ettiği sözleri köşesine taşıdı.

'Kredi kartına taksit' uygulamasının yalnızca Türkiye'de geçerli olduğuna dikkati çeken Şimşek'in ayrıca konut kiralarında yüzde 25 sınırının da kaldırılabileceğini söylediği ileri sürülmüştü.

Gazeteci, kira sınırına dair haberlerin direkt olarak bakanlık değil, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandığını belirterek "Bu yöntem bize toplantıda Şimşek’in bu sözleri etmiş olabileceğini gösteriyor. Şimşek bu gerçeği, yine sadece bir saptama yapmak için mi söyledi, yoksa 'piyasa ekonomisinde bu tür kısıtın yer almadığını' bildiği için, bilinçli olarak mı kullandı. Şahsen bilinçli olarak söylediğini düşünüyorum" görüşünü dile getirdi.

Akabinde "Peki, Şimşek ilkesel olarak karşı olduğu kredi kartına taksit uygulamasını da, kiradaki yüzde 25 sınırını da kaldırabilir mi?" sorusunu yönelten Sağlam, şunları kaydetti:

"Kaldırmak istese bile kaldıramaz. Hele ki seçimlere bu kadar az zaman kalmışken söylediklerini hayata geçirme imkanının olmadığını kesinlikle söyleyebilirim.

'SEÇİMDEN SONRA BELLİ MALLARDA TAKSİT SINIRINI AZALTABİLİR'

Peki seçimden sonra ne olur? Bence kira sınırını eğer 2024 sonlarına doğru enflasyon, Merkez Bankası’nın beklediği gibi, yüzde 40’ın altına indirilebilirse belki 2025 den itibaren kaldırabilir. Kredi kartına taksiti tümüyle kaldırmasının, seçimden sonra da, bence imkanı yok. Ancak seçimden sonra belli mallarda taksit sınırlarını azaltabilir, tüketimi bu yolla kısmaya çalışabilir.

Belli ki, Bakan Şimşek faizi bu kadar artırmasına rağmen tüketimin kısılamamasından dertli. Ancak burası Türkiye ve son 3 yıllık fatura çok ağır, bunları hatırlaması gerekiyor.

'ERDOĞAN'I İKNA ETMESİ TAHMİNİMİZDEN ZOR OLACAK'

Enflasyonu da sadece dar gelirlinin üzerine basarak indirme yoluna giderse, işi iyice zorlaşır. Bu bize bir şey daha gösteriyor; seçimden sonra beklenen, yapısal tedbirleri içeren, kapsamlı bir programa Cumhurbaşkanı’nı ikna etmesi, tahminimizden çok zor olacak."