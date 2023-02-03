Belirsizlik kalktı, altın fiyatları çakıldı: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

GERÇEK GÜNDEM

ABD Merkez Bankası'nın ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının da sıkılaşmanın devam edeceğine ilişkin yönlendirmeler altın fiyatlarını baskıladı.

ABD tarafında Fed, politika faizini yüzde 25 artırırken, Avrupa tarafında ise, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 50'şer baz puan artırdı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle dün bin 186 TL seviyesiyle tüm zamanların rekorunu kıran gram altın yeni güne bin 160 TL seviyesinde başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 900 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 710 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DEĞER KAYBETTİ

Altının ons fiyatı dün yüzde 2,08 değer kaybıyla günü bin 913 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda bin 916 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem