TÜİK, yılın ilk enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Son Güncelleme:
TÜİK, yılın ilk enflasyonunu açıkladı

Enflasyon, yeni yılın ilk ayında piyasa beklentilerin üzerinde artış gösterdi. TÜFE aylık bazda yüzde 3,8 artış beklentilerine karşın yüzde 6,65 artış gösterdi. Aylık enflasyon 9 ayın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Güçlü baz etkisiyle yüzde 53,5'e gerilemesi beklenen yıllık TÜFE ise yüzde 57,68'e indi. Aralık ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 1,18 yıllık bazda yüzde 64,27 olmuştu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ocakta aylık yüzde 4,15 artarken, yıllık artış yüzde 86,46 oldu.

EN YÜKSEK YILLIK VE AYLIK ARTIŞ SAĞLIKTA

Ocak ayı itibariyle en yüksek yıllık ve aylık artış sağlık harcamalarında yaşandı. Aylık olarak sağlık harcamaları yüzde 18,35; yıllık olarak ise yüzde 77,22 arttı.

Sağlık harcamalarını lokanta ve oteller izledi. Yıllık bazda lokanta ve oteller grubunda yüzde 75,13; aylıkta da yüzde 12,73'lük artış kaydedildi.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 121.6

ENAGrup hesaplamalarına göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9.26 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 121.62 olarak hesaplandı

ENAG, ocak ayı enflasyon verilerini açıkladıENAG, ocak ayı enflasyon verilerini açıkladıEkonomi
Etiketler
Enflasyon
Son Güncelleme:
EYT düzenlemesi komisyondan geçti EYT düzenlemesi komisyondan geçti
Şehriyeli pilav yaparken deneyin.. Pilavı lezzetlendiriyor Şehriyeli pilav yaparken deneyin.. Pilavı lezzetlendiriyor
ENAG, ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı ENAG, ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı
Ispanak temizlerken bilmeniz gereken tüyo! Aşçılar bu işi çok iyi biliyor Ispanak temizlerken bilmeniz gereken tüyo! Aşçılar bu işi çok iyi biliyor
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın
Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım
EYT'lilerin maaşları belli oldu: Açlık sınırının altında kaldı EYT'lilerin maaşları belli oldu
Meteoroloji uzmanı günleri verip uyardı: Kar fırtınası Türkiye'nin peşini bırakmayacak! Meteoroloji uzmanı günleri verip uyardı: Kar fırtınası Türkiye'nin peşini bırakmayacak!
Aşk yaşıyorlar iddiası: Hadise Galatasaray maçına Icardi için gitmiş! Aşk yaşıyorlar iddiası: Hadise Galatasaray maçına Icardi için gitmiş!