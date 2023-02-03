TÜİK, yılın ilk enflasyonunu açıkladı

Enflasyon, yeni yılın ilk ayında piyasa beklentilerin üzerinde artış gösterdi. TÜFE aylık bazda yüzde 3,8 artış beklentilerine karşın yüzde 6,65 artış gösterdi. Aylık enflasyon 9 ayın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Güçlü baz etkisiyle yüzde 53,5'e gerilemesi beklenen yıllık TÜFE ise yüzde 57,68'e indi. Aralık ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 1,18 yıllık bazda yüzde 64,27 olmuştu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ocakta aylık yüzde 4,15 artarken, yıllık artış yüzde 86,46 oldu.

EN YÜKSEK YILLIK VE AYLIK ARTIŞ SAĞLIKTA

Ocak ayı itibariyle en yüksek yıllık ve aylık artış sağlık harcamalarında yaşandı. Aylık olarak sağlık harcamaları yüzde 18,35; yıllık olarak ise yüzde 77,22 arttı.

Sağlık harcamalarını lokanta ve oteller izledi. Yıllık bazda lokanta ve oteller grubunda yüzde 75,13; aylıkta da yüzde 12,73'lük artış kaydedildi.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 121.6

ENAGrup hesaplamalarına göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9.26 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 121.62 olarak hesaplandı