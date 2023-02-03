ENAG ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 12 aylık enflasyon yüzde 121.62 olurken aylık enflasyon ise ocakta yüzde 9.26 oldu.

TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerine göre ise TÜFE piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterirken, yıllık enflasyon güçlü baz etkisiyle yüzde 57,68'e geriledi.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EV EŞYASINDA

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 1,79 ile Sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 17,69

ile ev eşyası kaleminde gerçekleşmiştir.

İSTANBUL’UN ENFLASYONU OCAKTA YÜZDE 79,68 OLDU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2023 Ocak ayına ilişkin İstanbul’un enflasyonunu dün açıkladı.

Buna göre, İstanbul'un ocak ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 79,68 oldu. Yıllık enflasyon üçüncü ayında da gerilerken, aylık bazda ise sert yükseliş dikkat çekti. 2022 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 2,94 artan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2023 Ocak'ta yüzde 5,94 yükseldi.