EYT’de yeni kriz: Hayatınızın sonuna kadar azalacak!

GERÇEK GÜNDEM -

2,2 milyon vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlarken, AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, EYT teklifinin Salı günü TBMM Genel Kurul gündemine alınacağını söyledi.

EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin yasalaşması beklenirken Gerçek Gündem TV'ye konuşan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, EYT'lilere gelen prim şartına dikkat çekti. Ulusoy, "İktidar, düzenleme öncesi insanlara arabalarını sattırarak ve yüksek kredi faiz oranlarıyla borçlandırarak, EYT'nin maliyetini tekrardan toplumdan aldı" dedi.

"BİZ O FIRSATI KAÇIRDIK"

"EYT düzenlemesinin ekonomide durgunluğun yaşandığı koronavirüs döneminde yapılması toplumsal yarayı kapatırdı" diyen Ulusoy, "EYT düzenlemesi seçime dayalı bir mekanizma olduğu için acele bir şekilde kördüğüme çevirdik. Eğer düzenleme koronavirüs döneminde yapılsaydı tüketime dayalı ekonomiyi canlandırırdı. Biz o fırsatı kaçırdık" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ MAAŞINIZIN AZALMASI ANLAMINA GELİYOR"

EYT düzenlemesi öncesi iktidar tarafından emeklilere yapılan yüzde 30 zamma değinen Ulusoy, "Emekliliğin başında hangi ekonomik şarta göre emekli olmuşsan hayatın boyunca böyle gidiyorsun. Yani yüzde 30 az zam alarak, yüzde 30'un katlanabilir değeriyle hayatınızın sonuna kadar emeklilik maaşınızın azalması anlamına geliyor" dedi.

"HEPSİ BİZİM EMEĞİMİZDEN"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "EYT'nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor" sözlerine de yanıt veren Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bir karar vericinin 'kasaya koyduk' demesi için gelir elde etmesi lazım. Hepsi bizim emeğimizden, vergilerimizden kasaya konan paralar."

Kaynak: Gerçek Gündem