HAK-İŞ, EYT düzenlemesi öncesi taleplerini sıraladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, EYT konusunun çözüme kavuşturulacak olmasından duyduğu memnuniyeti belirtirken, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan tasarıya ilişkin önerilerini sıraladı.

Arslan, 1999 öncesi işe girişi olanların prim şartı gözetmeksizin emekliliğinin sağlanmasından, 696 Sayılı KHK ile kadroya geçirilen çalışanların emeklilik haklarından, staj ve kadınlar için doğum borçlanmasına kadar EYT çerçevede ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için taleplerinin dikkate alınmasını talep ederek şu ifadeleri kullandı:

“696 Sayılı KHK ile taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir düzenleme yapılarak, zorunlu emeklilik uygulamasından vazgeçilmesine ilişkin talebimizi de her platformda dile getirdik. Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in baştan itibaren talep ettiği şekilde her iki konunun da çözüme kavuşacak olması ve mücadelemizin başarıya ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal güvenlik sistemimizin milyonlarca emekçiyi ilgilendiren söz konusu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyoruz.”

Arslan, HAK-İŞ’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan EYT Yasa Tasarısına ilişkin önerilerini şu şekilde sıraladı:

"PRİM ŞARTI GÖZETMEKSİZİN EMEKLİLİĞİ SAĞLANMALIDIR"

- Düzenleme çerçevesinde emekliliğe hak kazananların kıdem tazminatına ilişkin mevcut haklarında geriye gidişe neden olunmaması için mevcut uygulama korunarak ve emekliliğe ayrılmak isteyenlerin kıdem tazminatı ödemeleri geciktirilmeden, eksiksiz ve tek seferde yapılmalıdır.

- Düzenleme çerçevesinde emekli olacakların aylıkları 2023 yılı enflasyon farkı ve refah payı çerçevesinde iyileştirilmelidir.

696 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden sonra zorunlu şekilde emekliliğe sevk edilerek, iş sözleşmesi sona erdirilen işçilerin çalıştıkları kurumlara tekrar dönebilme imkanı sağlanmalıdır.

- 5620 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılan işçilerin emekli aylığına hak kazanmaları halinde kadınlarda 56, erkeklerde 58 yaşını doldurmuş olanların iş sözleşmeleri sona ermektedir. Bu çerçevede çalışan işçilerin de çalıştıkları kamu kurum kuruluşları veya şirketlerce sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmalıdır.

- Staj ve çırakların uzun vadeli sigorta kolları açısından borçlanma imkânına ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır.

- Kadınlar için doğum borçlanması sigorta başlangıç şartı olmaksızın sağlanmalıdır.

- Salgın döneminde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların eksik primlerini borçlanabilmeleri için yasal düzenleme yapılmalıdır.

- Emeklilik sonrası çalışanların alacakları ücretlerinden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Prim oranı düşürülmelidir.

"EMEKLİ AYLIĞI ALT LİMİTİ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇEKİLMELİDİR"

HAK-İŞ olarak emekliliğin yükümlülük değil hak olarak gördüklerini belirten Arslan, “Bu açıdan, emeklilik yaş ve şartların belirlenmesinde çalışanların işsizlik ve yoksulluğa karşı korunmasını hedefleyen yeni bir model oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. TBMM, Plan ve Bütçe Başkanlığında görüşülmekte olan kanun teklifi ile 1999 öncesi sigortalıların emekliliğe erişimine ilişkin ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilerin emeklilik için aranan prim ödeme, sigortalılık süresi ve yaş şartlarını sağlamaları ile iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi olumlu buluyor ve destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Arslan, konuşmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerde HAK-İŞ Konfederasyonu’nun taleplerinin dikkate alınması talebini yineledi.

Kaynak: İHA