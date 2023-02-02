SGK'dan merak edilen EYT açıklaması: EYT'li kaç kişi emekli olacak?

SGK Başkanı Kürşad Arat’ın Komisyon’a sunduğu etki analizine göre; yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte, pirim gün sayısını tamamlayan 2,2 milyon kişi, teklif yürürlüğe girer girmez hemen emekli olabilecek. Bunların 1,7 milyonu işçi, 89 bini kendi nam ve hesabına çalışan esnaf gibi 4B’liler, 496 bini ise memur. Teklif mart ayında yürürlüğe girerse hemen olacak 2,2 milyon kişinin kamuya bu yılki toplam maliyeti 194,4 milyar lira olacak. SGK, çalışan EYT’lilerin emekli olması nedeniyle bu yıl 45,5 milyar lira prim kaybı yaşayacak.