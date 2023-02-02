SGK'dan merak edilen EYT açıklaması: EYT'li kaç kişi emekli olacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi hakkında hazırladığı etki analizinde; düzenleme yürürlüğe girdiği zaman kaç kişinin EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olacağını açıkladı.
Milyonlarca EYT’liyi ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor.
SGK Başkanı Kürşad Arat’ın Komisyon’a sunduğu etki analizine göre; yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte, pirim gün sayısını tamamlayan 2,2 milyon kişi, teklif yürürlüğe girer girmez hemen emekli olabilecek. Bunların 1,7 milyonu işçi, 89 bini kendi nam ve hesabına çalışan esnaf gibi 4B’liler, 496 bini ise memur. Teklif mart ayında yürürlüğe girerse hemen olacak 2,2 milyon kişinin kamuya bu yılki toplam maliyeti 194,4 milyar lira olacak. SGK, çalışan EYT’lilerin emekli olması nedeniyle bu yıl 45,5 milyar lira prim kaybı yaşayacak.
EYT DÜZENLEMESİNİN KAMUYA 10 AYLIK MALİYETİ 6,3 MİLYAR TL
EYT düzenlemesinden yararlananların tamamının çalışmaya devam etmesi durumunda kamuya 10 aylık maliyeti 6,3 milyar lira, yüzde 75’nin devam etmesi durumunda ise 4,7 milyar lira olacak.
4,8 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLMAYI BEKLİYOR
Ayrıca 3,5 milyonu işçi, 619 milyonu 4B’li, 669 bini memur olmak üzere emekli olmayı bekleyen 4,8 milyon kişi daha var.