AKP'den açıklama: EYT'nin TBMM gündemine geleceği tarih belli oldu

Son dakika haberi... AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin TBMM gündemine geleceği tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, EYT teklifinin Salı günü TBMM Genel Kurul gündemine alınacağını söyledi.

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AKP'den açıklama: EYT'nin TBMM gündemine geleceği tarih belli oldu

2.2 milyon vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı.

EYT düzenlemesine ilişkin konuşan AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, EYT teklifinin Salı günü TBMM Genel Kurul gündemine alınacağını söyledi.

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öte yandan katıldığı bir televizyon programında EYT gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

EYT'DE KADEMELİ PRİM

Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin yasalaşması beklenirken, EYT'lilere prim şartı getirildi. Bu gelişmelerle EYT'de 'mevzuat'a göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes, kendi 'mevzuat'ı çerçevesinde emekli olma hakkına sahip olacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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EYT EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar AKP Recep Tayyip Erdoğan
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