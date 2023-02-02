Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Kasaya koyduk!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. EYT'nin bütçeye maliyetine ilişkin konuşan Nebati, "31 Aralık'ta biz EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk" dedi.

Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Kasaya koyduk!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, haber ajansları ve gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

EYT düzenlemesine ilişkin sorulara da yanıt veren Nebati, "31 Aralık'ta biz EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk. EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT'nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor. Buna KGF kefaletleri dahil değil" dedi.

Öte yandan katıldığı bir televizyon programında EYT gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis’e sunuldu" dedi.

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

EYT'DE KADEMELİ PRİM

Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin yasalaşması beklenirken, EYT'lilere prim şartı getirildi.

Bu gelişmelerle EYT'de 'mevzuat'a göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes, kendi 'mevzuat'ı çerçevesinde emekli olma hakkına sahip olacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT AKP Recep Tayyip Erdoğan Nureddin Nebati
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