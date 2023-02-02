Dolarda Fed etkisi: Son 16 yılın en yüksek seviyesi!

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından yönünü yukarı doğru çevirdi.

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Dolarda Fed etkisi: Son 16 yılın en yüksek seviyesi!

Fed, dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti. Politika metninde Komitenin para politikasının enflasyonu yüzde 2'ye çekecek kadar kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi için faiz oranında "devam eden" artışların uygun olacağının öngörüldüğü belirtildi.

Fed'in faiz artışlarına ara verip vermeyeceğine ilişkin soruya ise, olumsuz cevap veren Powell, bankanın bu sene faiz indirimine gitmesinin oldukça zor olduğunu bildirdi.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dün, yatay seyirle 18,8105'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yönünü yukarı doğru çevirerek 18,82 TL'den işlem görmeye başladı.

MAYIS AYINDA FAİZ SABİR BIRAKILABİLİR

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in yüzde 83 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması öngörülürken, mayıstan itibaren bankanın faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin ediliyor.

FED'İN DOLARA ETKİSİ NEDİR?

FED'in dolar üzerindeki etkisi, doların değerini etkileyen çeşitli faktörleri kontrol etmesini sağlar. FED, faiz oranlarını, para arzını ve para politikalarını kontrol ederek doların değerini etkileyebilir.

FED, doların değerini düşürmek için faiz oranlarını düşürürken, doların değerini artırmak için faiz oranlarını yükseltebilir.

Ayrıca, FED, para arzını artırarak doların değerini düşürmeyi veya para arzını azaltarak doların değerini artırmayı da seçebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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