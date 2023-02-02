Altında Fed fırtınası: Gram altında rekor!

GERÇEK GÜNDEM

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında şahin tonunu yumuşatmasıyla pozitif bir seyir izlerken, Fed, dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Fed'in faiz artışlarına ara verip vermeyeceğine ilişkin soruya ise olumsuz cevap veren Powell, bankanın bu sene faiz indirimine gitmesinin oldukça zor olduğunu bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in yüzde 83 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması öngörülürken, mayıstan itibaren bankanın faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin ediliyor.

GRAM ALTINDA REKOR

Powell'ın yumuşayan şahin tonunun ardından gram altın tüm zamanların rekorunu kırarak bin 185 TL seviyesine yükseldi.

Dünkü kapanışta altının gram fiyatı bin 172 TL olmuştu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 942 TL'den alınırken, bin 962 TL'den satılmaya başladı.

ALTININ ONS FİYATINDA SON 10 AYIN REKORU

Powell'ın yumuşayan şahin tonu emtia fiyatlarında oynaklığı artırırken, altının ons fiyatı bin 957 dolarla Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından bin 954 dolarda dengelendi.

Kaynak: Gerçek Gündem