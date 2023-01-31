Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifinin Meclis'e sunulmasıyla ayrıntılar netleşti. Prim günü ve sigortalılık süresini şartını karşılayanlar yaşı beklemeden emekli olabilecek.

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Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? - Resim: 1

Merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

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Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? - Resim: 2

Teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Sadece EYT ile düzenlemelerin olduğu teklifin, hızlı bir şekilde komisyondan geçerek Meclis Genel Kuruluna gelmesi planlanıyor.

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Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? - Resim: 3

Şubat ayında yasalaşması beklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. 

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Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? - Resim: 4

Bu durumda şubat ayında başvuru yapan çalışan mart ayında ilk maaşını alacak.

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