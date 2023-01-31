Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifinin Meclis'e sunulmasıyla ayrıntılar netleşti. Prim günü ve sigortalılık süresini şartını karşılayanlar yaşı beklemeden emekli olabilecek.
Merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
Teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Sadece EYT ile düzenlemelerin olduğu teklifin, hızlı bir şekilde komisyondan geçerek Meclis Genel Kuruluna gelmesi planlanıyor.
Şubat ayında yasalaşması beklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Bu durumda şubat ayında başvuru yapan çalışan mart ayında ilk maaşını alacak.