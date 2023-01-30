Milyonlarca EYT'liye kötü haber: AKP'nin EYT'de prim ve emekli maaşı oyunu ortaya çıktı!

GERÇEK GÜNDEM

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunulması sonrası detayları açıklayan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip. 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan çalışanlar için geçerli olacak" dedi.

Akbaşoğlu'nun 'mevzuatı' işaret etmesi üzerine sosyal medya hesabından 'dikkatlerden kaçmasın' başlıklı bir paylaşım yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"EYT kanun teklifi ile yaş koşulu kaldırılıyor. Ancak prim gün koşulu değişmiyor. EYT'liler 5000 değil yaklaşık (1996-1997 girişliler) 5750 ile 5975 gün prim koşuluna tabi olacak."

"EYT'LİLER DÜŞÜK AYLIK ALACAK"

Öte yandan EYT'lilerin daha düşük maaş alacağı iddialarına ilişkin konuşan Akbaşoğlu, "EYT'lilerin daha az maaş alacağı ve farklı statüde olacağı asparagastır" dedi.

Akbaşoğlu'nun bu ifadelerine de yanıt veren Çelik, "8 Eylül 1999 öncesi için yaş şartı yok. Bu EYT'liler için önemli bir kazanım. Ancak 9 Eylül 1999 ve sonrası için kademe yok. Aylıklar için intibak yok. Bu düzenleme yeni sorunlar ve mağduriyetler yaratacak. 1 günle 17 yıl kayıp yaşanacak. EYT'lilerin aylıkları eski sisteme göre bağlanmayacak. EYT'lilerin aylık hakları da iade edilmelidir. EYT yasası aralık ayında çıksaydı aylıklar daha yüksek olacaktı. İntibak düzenlemesi olmazsa EYT'liler düşük aylıklar alacak. 2000'lere intibak düzenlemesi şarttır. Aylık bağlama oranları yükseltilmelidir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem