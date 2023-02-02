Euro, dolar karşısında son 10 ayın zirvesinde

Euro, dolar karşısında son 10 ayın zirvesine çıktı. Parite 1,10 seviyesinden işlem görüyor.

Euro, dolar karşısında son 10 ayın zirvesinde

Reuters'ta yer alan habere göre Fed'in faiz artış hızını yavaşlatmasının ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 50 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklenmesi, euronun değerlenmesinin önünü açtı. 

Fed, dün 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmiş ve Fed Başkanı Jerome Powell, dezenflasyonist sürecin başladığını açıklamıştı. 

Avrupa'da da gerileyen enflasyona rağmen beklentiler ECB'nin yaz aylarına kadar en az 100 baz puan faiz artışı gerçekleştirmesi yönünde. 

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