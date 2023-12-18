Asgari ücret ikinci toplantısı sona erdi: Rakam netleşti mi?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 13.30'da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geldi.

RAKAM NETLEŞTİ Mİ?

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından konuşan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek, kısa süre içerisinde bir mutabakata varılmasını arzu ediyoruz. Şu anda henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Yılbaşı yaklaşıyor bundan önce sonuca varmak istiyoruz" dedi.

"BU HAFTA İÇİNDE YENİDEN BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Ağar, "Kamu oyunu da yanlış yönlendirmek istemiyoruz. Bu hafta içerisinde yeniden bir araya gelerek bunu mutabakata vardırmak istiyoruz ancak günü henüz belli değil. Hükümet bunu görüşüp bize haber verecek. Biz talep eden kişiyiz. Para verenler rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendireceğiz. İşveren tarafından veya hükümet tarafından bir rakam gelmedi" diye konuştu.

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net rakamlar ise şu şekilde:

- Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira,

- Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira,

- Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira,

- Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira,

- Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem