Altın fiyatlarına Fed ateşi: Gram altında bir rekor daha!

ABD’de kısa vadeli enflasyon beklentileri, Aralık ayında tüketici fiyat artışlarının yavaşladığını gösteren verilerle yaklaşık iki yılık en düşük seviyesine indi.

ABD açıklanan enflasyon verileri sonrası Fed'in agresif faiz artışlarını yavaşlatacağına dair iyimserlikle piyasalar fiyatlanmaya başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın yeni haftaya da rekorla başlayarak bin 173 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın ise, bin 943 TL'den satılırken, Cumhuriyet altını ise, 7 bin 741 TL'den satılmaya başladı.

ALTININ ONS FİYATI BİN 900 DOLARI GEÇTİ

Yeni haftaya 1.919 dolar seviyesiyle başlayan ons altın 1.929 doları gördükten sonra 1.916 dolar seviyesi etrafında denge kazandı.

Kaynak: Gerçek Gündem