BİSAM açıkladı: Açlık ve yoksulluk derinleşti!

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Aralık 2022 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Dönem Raporu yayımlandı.

BİSAM'ın hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Aralık 2022 için 8 bin 167 lira oldu. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olarak hesaplandı. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 28 bin 249 lira olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK MALİYET SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE

Günlük harcamalarda Aralık 2022’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 99,91 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 41,76 liradır.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 47.26 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,41 lira oldu.. Katı yağ ve sıvı yağ ise 18,37 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları oldu.. Yumurta için 6,92; şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 8,51 lira harcama yapılması gerekti.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN PAYI ARTTI

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36,7 ile en yüksek paya sahip.

Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 24,24 ile ikinci sırada. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 17,36'dır. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 11,83'dür. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 9,87'dir.

Kaynak: Gerçek Gündem