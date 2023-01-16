Benzine zam geliyor! Bu geceden itibaren...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam bekleniyor.
Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.69 liradan satılıyor.
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