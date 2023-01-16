'Kabineye dönmem' dediği ileri sürülüyordu: Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği tören ve ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu öne sürülen haberi yalanladı: "Hayal ürünü."

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'Kabineye dönmem' dediği ileri sürülüyordu: Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek, ekonomi yönetiminin kendi döneminde izlediğine ters şekilde 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti. Gelişme, kulislerde "Kabineye mi dönüyor?", "Nureddin Nebati'nin yerine mi geliyor?" gibi sorulara yol açmıştı.

Bugün Sözcü gazetesinde Veli Toprak'ın imzasıyla yayımlanan haberde eski siyasetçinin yakın çevresine kamuoyuna yansıyan fotoğrafla ilgili "Ben istemedim, adamları (Erdoğan'ı kastediyor) ayarladı" dediği ileri sürüldü. Şimşek'in ayrıca kabineye dönmek istemediği, görev verilse bile ekonomi yönetiminin kendisine bırakılmayacağı görüşünü dile getirdiği iddia edildi. 

Şimşek'in ayrıca şunları söylediği öne atıldı:

"Büyük tsunami geliyor. Dünyada birçok ülke parayı, yatırımı çekiyor. Bizde öyle bir durum söz konusu değil. Sürekli para basılıyor, halen de basılacak gibi görünüyor. Böyle enflasyon mu düşer? BİM'e, A-101‘e baskı yapmakla, ‘Fiyatları indirin, zam yapmayın' demekle enflasyon düşmez. Bildiğim bir marketin kâr marjı sadece yüzde 4. Nereye kadar ‘Zam yapmayın' diyebilirsiniz."

 ŞİMŞEK HABERİ YALANLADI

Şimşek, haberin yankı bulması üzerine kişisel Twitter hesabında bir açıklama yayınladı ve kendisine atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi:

"Bugün Sözcü gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür. Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz."
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Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek
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