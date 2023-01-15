Bir sigara grubunun fiyatlarında indirim kararı
Yeni yılla birlikte sigara fiyatlarına yüksek zamlar gelirken bu hafta etiket fiyatlarında indirim yapıldı.
Yeni yılla birlikte sigaraya 4 lira zam geldi.
13 Ocak'ta bir sigara grubunun ürünlerine 1 lira indirim yapılmıştı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Philip Morris'in ürettiği sigara markalarında indirim gerçekleştiğini duyurdu.
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