Bir sigara grubunun fiyatlarında indirim kararı

Yeni yılla birlikte sigara fiyatlarına yüksek zamlar gelirken bu hafta etiket fiyatlarında indirim yapıldı.

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Bir sigara grubunun fiyatlarında indirim kararı

Yeni yılla birlikte sigaraya 4 lira zam geldi.

13 Ocak'ta bir sigara grubunun ürünlerine 1 lira indirim yapılmıştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Philip Morris'in ürettiği sigara markalarında indirim gerçekleştiğini duyurdu.

 
 
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