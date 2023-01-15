Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası 3 aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranını sıfırladı.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası, Türk Lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi.

Değişiklikle, TL mevduatın vadesinin uzamasını teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.

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