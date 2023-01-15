Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı
Merkez Bankası 3 aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranını sıfırladı.
Merkez Bankası, Türk Lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi.
Değişiklikle, TL mevduatın vadesinin uzamasını teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.
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