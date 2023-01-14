CHP’li Akdoğan açıkladı: 220 bin genç, işsizlik maaşı kuyruğunda

CHP’li Umut Akdoğan’ın resmi rakamlardan derlediği verilere göre, 2022’nin ilk 11 ayında 15-24 yaş grubundaki 220 bin 416 genç işsizlik maaşı için başvurdu.Başvuranların 170 bin 708’inin ise yüzüne kapılar kapandı. Akdoğan, “Genç nüfusumuz elimizdeki en büyük cevher ama biz onları işleyip, iş verip, geliştirip mücevhere dönüştüremiyoruz” dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, İŞKUR verileri üzerinden yaptığı çalışmayla Türkiye’deki gençlerin içinde bulunduğu durumu ortaya koydu. Akdoğan’ın açıkladığı verilere göre, 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 220 bin 416 genç işsizlik maaşı için İŞKUR’un kapısını çaldı. İŞKUR, işsizlik ödeneğine başvuran gençlerin yüzde 78’i başvurusuna olumlu sonuç alamadı. Böylece işsizlik maaşı alabilen gençlerin sayısı 49 bin 708’de kaldı.

GENÇLER İŞKUR KAPILARINDA

Akdoğan, 2022 yılının 11 ayında işsizlik ödeneği için toplam 1 milyon 538 bin 607 yurttaşın başvurduğunu belirtti. İşsizlik ödeneğine başvuranların 13 bin 52’sinin 15-19 yaş, 207 bin 364’ünün ise 20-24 yaş grubunda olduğunu ifade eden Akdoğan, “Yalnızca bu veriler bile gençlerin ne halde olduğunu ortaya koyuyor. Gençlerimiz en güzel yaşlarında teknokentlerde, kütüphanelerde veya bir meslekte ustalaşmak için alın teri akıtacağı tezgahın başında olması gerekirken İŞKUR kapılarında kuyruk oluyor. Ya iş arıyorlar ya da işsizlik ödeneği” diye konuştu.

İKTİDAR ‘EV GENCİ’ DİYE BİR KAVRAM YARATTI

TÜİK’in son yayınladığı verilere göre, ne eğitimde ne de istihdamda olan genç sayısının 3 milyon 249 bine ulaştığını anımsatan Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu iktidar ‘ev genci’ diye bir kavram yarattı. Ülkemizde işsizlik artık kronik bir sorun ve giderek genç tabana doğru yayılmaya devam ediyor. Belki de en güzel yaşlarını yaşayan gençler, İŞKUR kapılarında perişan oluyor. Aile bütçesine destek olması zorunluluk olan genç arkadaşlarımız, asgari ücretin bile bazen yarısından çok daha az bedelle, merdiven altında, güvencesiz çalışıyor. Ne yazık ki hiç iş bulamayan genç arkadaşlarımız da bu kötü koşullarda çalışan akranlarına imreniyor. Bu duygu durumu, bu ruh hali ülkemizin gençlerine reva mı?

CEVHERİ İŞLEYİP MÜCEVHERE DÖNÜŞTÜREMİYORUZ

Gençler elimizdeki en büyük cevher ama biz onları işleyip, iş verip, geliştirip mücevhere dönüştüremiyoruz. Bu düzen kabul edilebilir, bu düzen sürdürülebilir değil. Bu nedenledir ki ülkemizin doğusundan, güneyinden kim olduğunu bilmediğimiz insanlar ellerini kollarını sallayarak girerken, ülkemizin batısından yetiştirdiğimiz, kim olduğunu bildiğimiz nitelikli gençler çekip gitmenin yollarını arıyor. Gençler ülkemizde özgürce yaşayabilecekleri günlerin hayalini kuruyor ve bu hayalini ilk seçimde sandığa yansıtmak için sabırsızlıkla gün sayıyor.”