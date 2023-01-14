İBB kabul etmedi: Bakanlık engelledikleri metroyu istemiş

Cumhurbaşkanlığı’nın Yatırım Programı’na dahil etmediği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yapımına iki defa onay vermediği için tamamlanamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattı projesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB’ye yazı yazarak, büyük bir kısmının Sancaktepe ilçesinden geçmesi planlanan 6 istasyonlu 6,95 kilometre uzunluğundaki Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattı projesinin bakanlığa devredilmesini istedi. İBB’ye gönderilen yazıda, AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin İBB’nin metro hattını devralması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvurduğu belirtildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdiği yanıta ise BirGün ulaştı. İBB’nin yanıtında metro hattının ihalesinin 3 Mart 2017’de (AKP döneminde) yapılarak yüklenici şirkete yer teslimi yapıldığı ama gerekli ödenek planlamasıyla ve yükleniciye biriken hakediş ödemeleri yapılamadığı için Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek kesiminde ise fiziki saha ilerlemesi yaklaşık yüzde 2 seviyesinde iken projenin 2017’nin sonunda tamamen durdurulduğu hatırlatıldı.

BAKANLIK ONAY VERMEDİ

Yazıda, metro hattının yapım işlerinde yurtdışı kredisi ve finansı kullanılabilmesi için öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın onayı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı’na dahil edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca yazıda, bakanlığın metro hattı için 24 Ağustos 2015 tarihinde ve 27 Mart 2020 tarihinde İBB’ye gönderdiği yazılarla metro hattının yapımına iki defa onay vermediği açıklandı.

UYGUN GÖRMEDİLER

Bakanlığa gönderilen yazıda şu ifadelere de yer verildi: “Hattın Kamu Yatırım Programı’na alınabilmesi için, 17 Aralık 2019 tarihli yazımızla hattın güncel durumu ve önemi belirtilerek tekrar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yazısında söz konusu başvurunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onayı bulunmadığı için uygun görmemiştir.”

İBB KABUL ETMEDİ

İBB’nin yazısında, söz konusu metro hattının İmes’ten Söğütlüçeşme’ye kadar uzatılmasının hedeflendiğini belirtilerek, metro hattının projesinin hazırlanması amacıyla 29 Aralık’ta ihaleye çıktığı açıklandı. Yazıda, metro hattının Söğütlüçeşme’ye kadar uzatılarak İBB tarafından tamamlanacağı ifade edildi.

Ayrıca 2021 yılında sadece yüzde 2 ilerlemeye ulaşan metro hattının kuyuları, “çevresel ve depremsel riskler nedeniyle” İBB tarafından kapatılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o dönem yaptığı açıklamada, “Deprem açısından oraların çevre ile ilgili oluşturduğu risk açısından burayı doldurmamız lazım. Dolduğumuz yerleri, yarın kredi bulduğumuzda açmamız 1 ay” demişti.

AKP DÖNEMİNDE DURDU

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Tuncay Saraç ise BirGün’e yaptığı değerlendirmede “AKP döneminde finans yetersizliği nedeniyle bu metro hattı iptal edildi. Açılan kuyular tehlike arz ettiği için İBB bu kuyuları toprakla kapatmak zorunda kaldı. İBB ihale aşamasını tamamlandığında o toprağın alınması ve inşaatın yeninden başlaması sadece bir ay sürecek. İBB’nin bu projeyi tamamlayacağına inanıyoruz. Zaten AKP döneminde başlanan bu projede sadece yüzde 2’lik ilerleme kaydedilmişti. Kuyular açılmıştı ama tünel kazma işlemlerine dahi başlanmamıştı” ifadelerini kullandı.

PARASINI 2 SENEDE TAHSİL EDİYORLAR!

Gönderilen yazıda, Ulaştırma Bakanlığı’nın 2014 yılında ihalesini yaparak 2015 yılında yapımına başladığı ve 2022’nin son aylarında tamamlayarak İBB’ye devrettiği Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna da değinildi. 7,4 km uzunluğundaki metro hattı için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın İBB’nin her ay gelirinin yüzde 5’ini kestiğine vurgu yapılan yazıda, “Metro hattı için kasım 2022 itibariyle yaklaşık 200 Milyon TL mertebesinde ilk kesinti yapılmış olup, yapımı 7 buçuk yıl süren hattın tüm maliyeti 2 yıldan daha kısa sürede idaremizden kesilecektir. Sonuç olarak, yapımı sonrası idaremize devredilen tüm hatların tüm finansal yükü daha ağır bir şekilde idaremize dönmektedir” denildi.

BAKANLIKTAN GECİKMELİ METRO AÇILIŞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve 2018’de açılacağı belirtilen İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihi defalarca ertelendi. Bakan Karaismailoğlu, dün yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı metrosu 22 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz" dedi. Ayrıca metro İBB’ye deverdilmeyecek, bakanlık tarafından işletilecek.