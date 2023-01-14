CHP, 'Roman Buluşması' düzenleyecek

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yarın İzmir'de 'Roman Buluşması' düzenleyecek.

CHP, 'Roman Buluşması' düzenleyecek

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca gerçekleştirilecek Roman Buluşması'na, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katılacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yarın saat 14.00'te gerçekleşecek buluşmaya, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Romanların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarını temsilen 600 kişi katılacak. Programda, yoğun Roman nüfusa sahip CHP'li yerel yönetimlerden 50 belediye başkanı veya yardımcısı da hazır bulunacak.

ROMAN BULUŞMASI İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK

İki bölümden oluşacak programın birinci bölümünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarıyla buluşarak, Romanlara yönelik çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunacak.

Basına kapalı yapılacak ikinci bölümde ise sivil toplum kuruluşları Kılıçdaroğlu'na görüşlerini iletecek.

Buluşmanın ardından CHP'nin Romanlara Yönelik Eylem Planı 2023-25, Parti Meclisinin onayından geçirilerek kamuoyuyla paylaşılacak.

Açıklamada, geçen yıl da benzer bir planın hazırlanarak Parti Meclisi'nden geçirildiği hatırlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu
AKP, seçimin ikinci tura kalabileceğini kabullendi: Canlı yayında seçim tarihi açıklaması Siyaset 14 Ocak 2023 10:08
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin ilk tarih! Siyaset 14 Ocak 2023 09:04
Özgür Özel: AKP'li Bülent Turan yanıma gelip 'Soylu'yu istifa ettirecek dosya bekledim' dedi Siyaset 14 Ocak 2023 07:58
Ünlü anketçiler canlı yayında birbirine girdi: Sunucu reklama gitmek zorunda kaldı Siyaset 14 Ocak 2023 07:48
ÇOK OKUNANLAR
Yeni varyant, Türkiye'de yaygınlaşıyor: Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin! Yeni varyant, Türkiye'de yaygınlaşıyor: Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin!
Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri ortaya çıktı Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri ortaya çıktı
Tarım Kredi Marketi'nden yeni indirim listesi: İşte indirimli ürünler Tarım Kredi Marketi'nden yeni indirim listesi: İşte indirimli ürünler
SGK, erken emekli olacak meslekleri açıkladı: Siz de erken emekli olabilirsiniz SGK, erken emekli olacak meslekleri açıkladı: Siz de erken emekli olabilirsiniz
Gerçek kışa hazır olun: Tarih netleşti, dondurucu soğuklar geliyor! Gerçek kışa hazır olun: Tarih netleşti, dondurucu soğuklar geliyor!