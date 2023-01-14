CHP, 'Roman Buluşması' düzenleyecek

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca gerçekleştirilecek Roman Buluşması'na, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katılacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yarın saat 14.00'te gerçekleşecek buluşmaya, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Romanların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarını temsilen 600 kişi katılacak. Programda, yoğun Roman nüfusa sahip CHP'li yerel yönetimlerden 50 belediye başkanı veya yardımcısı da hazır bulunacak.

ROMAN BULUŞMASI İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK

İki bölümden oluşacak programın birinci bölümünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarıyla buluşarak, Romanlara yönelik çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunacak.

Basına kapalı yapılacak ikinci bölümde ise sivil toplum kuruluşları Kılıçdaroğlu'na görüşlerini iletecek.

Buluşmanın ardından CHP'nin Romanlara Yönelik Eylem Planı 2023-25, Parti Meclisinin onayından geçirilerek kamuoyuyla paylaşılacak.

Açıklamada, geçen yıl da benzer bir planın hazırlanarak Parti Meclisi'nden geçirildiği hatırlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem