Erdoğan'ın grup toplantısına götürülmek istenen muhtarlardan tepki: Yanına muhtarları toplamaya çalışıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde muhtarların AKP Milletvekili Ahmet Çolakoğlu tarafından Ankara'ya götürüleceği iddiaları üzerine bazı muhtarlar duruma tepki gösterdi. AKP Milletvekili Ahmet Çolakoğlu tarafından muhtarlara gönderilen mesajda, Erdoğan'ın grup toplantısına katılmaları istendi.

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Erdoğan'ın grup toplantısına götürülmek istenen muhtarlardan tepki: Yanına muhtarları toplamaya çalışıyor

Çaycuma ilçesinde AKP Milletvekili Ahmet Çolakoğlu tarafından muhtarların Ankara'ya götürüleceği ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısına katılmaları yönünde mesaj atılmasına tepki yağdı. Mesajda, hafta sonuna kadar gelmek isteyenlerin isim belirtmesi gerektiği vurgulandı.

Daha önceki Çaycuma Muhtarlar Derneği kongresine de siyaset karıştığı yönündeki iddiaları hatırlatan muhtarlar, daha önce hiçbir milletvekilinin böyle bir uygulaması olmadığını ifade ederek böyle bir etkinliğe katılmayacaklarını ifade ettiler.

"YANINA MUHTARLARI TOPLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Çolakoğlu'nun güç gösterisi yapmak istediğini öne süren muhtarlar, "Şimdi güç gösterisi yapmak istiyor. Muhtarları davet ediyor. Anladığımız bu. Bugüne kadar hiçbir vekil bizi davet etmedi. Milletvekili seçimleri var. El altından kılıçlar çekildi. Güya yanına muhtarları toplamaya çalışıyor. Çoğu muhtar arkadaşımız da bu olayları bildiği için gitmeyecek. Daha önce de biliyorsunuz Çaycuma Muhtarlar Derneği kongresi yaşanmıştı. Benzer durumlar da orada olmuştu. Kongreye siyaset karıştı denildi" ifadelerine yer verdiler.

Erdoğan'ın grup toplantısına götürülmek istenen muhtarlardan tepki: Yanına muhtarları toplamaya çalışıyor - Resim : 1

"MUHTARLAR, KİŞİYE DEĞİL HALKA HİZMET EDİYOR"

Muhtarlar, Çolakoğlu'nun adaylık sürecinde de muhtarları toplayıp Ankara'ya götürdüğünü öne sürerek "Adaylık sürecinde de benzer durum yaşanmıştı. Muhtarlar kişiye değil halka hizmet ediyor" dediler.

Kaynak: İHA

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AKP Recep Tayyip Erdoğan
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